الأونروا: نصف مليون فلسطيني محاصرون في مدينة غزة

الوكيل الإخباري- قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن نحو نصف مليون فلسطيني ما يزالون محاصرين في مساحة لا تتجاوز 8 كيلومترات مربعة داخل مدينة غزة، في ظل ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.

وأوضح المتحدث باسم الأونروا عدنان أبو حسنة، في منشور عبر منصة (إكس) اليوم الاثنين، أن "نحو 70 ألف شخص يتكدسون في كل كيلومتر مربع في مناطق جنوب القطاع، وتطالب إسرائيل المدنيين بالنزوح إليها رغم افتقارها إلى أدنى مقومات الحياة".


وأكد أبو حسنة أنه "لا توجد مساحة كافية لنصب خيمة واحدة"، مشددا على أن عشرات الآلاف من العائلات مهددة بالبقاء في العراء، دون مأوى أو خدمات إنسانية أساسية".


ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بأسرع وقت إلى المناطق المنكوبة، مؤكدا أن الوضع "يتطلب تحركا دوليا عاجلا لإنقاذ الأرواح".

 
 
