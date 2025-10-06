الإثنين 2025-10-06 09:48 م
 

الاتحاد الأوروبي يعلن رغبته بالمشاركة في مجلس السلام الخاص بغزة

الإثنين، 06-10-2025 09:22 م

الوكيل الإخباري- قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن الاتحاد يرغب في المشاركة بالسلطة الانتقالية في غزة، المدرجة ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوضع حد للحرب في القطاع.

وأكدت كالاس في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، أن الاتحاد يرغب في المشاركة بمجلس السلام الذي اقترحه ترامب في غزة، مشيرة إلى أن "لأوروبا دورا كبيرا وعليها أن تكون أيضا جزءا" منه.

 
 
