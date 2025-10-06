الاتحاد الأوروبي يعلن رغبته بالمشاركة في مجلس السلام الخاص بغزة

وأكدت كالاس في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، أن الاتحاد يرغب في المشاركة بمجلس السلام الذي اقترحه ترامب في غزة، مشيرة إلى أن "لأوروبا دورا كبيرا وعليها أن تكون أيضا جزءا" منه.
