الاتحاد الأوروبي يعلن رغبته بالمشاركة في مجلس السلام الخاص بغزة

الوكيل الإخباري- قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن الاتحاد يرغب في المشاركة بالسلطة الانتقالية في غزة، المدرجة ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوضع حد للحرب في القطاع.

