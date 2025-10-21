الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويصادر مركبة وسط نابلس

-
أخبار متعلقة
حماس: ما سمعناه من الوسطاء والرئيس الأميركي يطمئننا بأن الحرب انتهت
إصابة 11 فلسطينيا باقتحام جيش الاحتلال لنابلس
الجيش الإسرائيلي يكشف هوية الجثمان الذي استعاده من المقاومة
نيويورك تايمز: هناك قلق أميركي من انسحاب نتنياهو من اتفاق غزة
صحة غزة: التعرف على 31 جثة لشهداء من أصل 150 تسلمناها من إسرائيل
إلغاء زيارة نائب الرئيس الأمريكي إلى قطاع غزة لدواعٍ أمنية
تشديد أممي على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار في غزة
حماس: الاحتلال لديه سياسة ثابتة في استمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار