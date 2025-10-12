الإثنين 2025-10-13 12:44 ص
 

الاحتلال يمنع سفر أقارب الأسرى المبعدين إلى الخارج

الأحد، 12-10-2025 10:59 م

الوكيل الإخباري-   أفادت القناة الـ15 الإسرائيلية بأن السلطات الإسرائيلية منعت سفر نحو 100 من أقارب أسرى فلسطينيين سيطلق سراحهم غدًا الاثنين وسيُبعدون إلى الخارج.

وأضافت القناة أن أقارب الأسرى كانوا يخططون للسفر إلى الأردن ثم مصر للقاء الأسرى المقرر إبعادهم خارج فلسطين.

وقال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو — المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة — إنه يتوقع أن يتم تسليم المحتجزين الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر صباح الاثنين، مضيفًا أن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين سيتم بعد وصول المحتجزين إلى إسرائيل.

بدورها، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية في مؤتمر صحفي إن إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين المشمولين بالصفقة سيتم بعد التأكد من الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين وعددهم 20 محتجزًا.

وفي ما يتعلق بجثث المحتجزين الإسرائيليين، قالت المتحدثة إنهم مستعدون لاستقبال جثث المحتجزين المتوفين — وعددهم 28 — بعد إطلاق سراح الأحياء.

وفي الجانب الفلسطيني، قال مصدر قيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) للجزيرة إن الحركة أجرت اتصالات مكثفة مع الوسطاء لتحسين قوائم الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم.

وأضاف أن الوسطاء ما زالوا يعملون للتوصل إلى تسوية نهائية بشأن قوائم الأسرى رغم رفض الاحتلال.

الجزيرة 

 
 
