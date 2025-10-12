الاحتلال يمنع سفر أقارب الأسرى المبعدين إلى الخارج

الوكيل الإخباري- أفادت القناة الـ15 الإسرائيلية بأن السلطات الإسرائيلية منعت سفر نحو 100 من أقارب أسرى فلسطينيين سيطلق سراحهم غدًا الاثنين وسيُبعدون إلى الخارج.

