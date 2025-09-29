الإثنين 2025-09-29 10:35 ص
 

الاحتلال ينسف مباني سكنية شمال مخيم الشاطئ

الاحتلال ينسف مباني سكنية شمال مخيم الشاطئ
غزة
 
الإثنين، 29-09-2025 08:49 ص
الوكيل الإخباري-   قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت مباني سكنية شمال مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. اضافة اعلان
 
 
