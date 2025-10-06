البيت الأبيض يكشف تفاصيل المحادثات الجارية حاليا بشأن غزة

الوكيل الإخباري- قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، الاثنين، إنّ محادثات فنية تجري حاليا بشأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأضافت ليفيت، خلال إحاطة صحفية، أن الإدارة الأميركية تبذل جهودا حثيثة لدفع الأمور قدما بأسرع ما يمكن، مشيرة إلى أنه "نريد التحرك بسرعة كبيرة بشأن خطة غزة".



وبدأت في مصر اليوم، مباحثات غير مباشرة بين وفدي حركة حماس وإسرائيل، للبحث في آليات تبادل المحتجزين في غزة وأسرى في سجون الاحتلال، ضمن خطة ترامب.



وأوردت قناة "القاهرة الإخبارية" "بدء جلسات غير مباشرة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي" في مدينة شرم الشيخ، مشيرة إلى أن الوسطاء المصريين والقطريين "يبذلون جهودا مع الجانبين لوضع آلية للإفراج عن جميع المحتجزين مقابل الأسرى".



وتأتي المباحثات التي يشارك فيها كذلك وسطاء من مصر والولايات المتحدة وقطر، عقب موافقة الحركة على الإفراج عن كل المحتجزين في القطاع مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، في إطار خطة ترامب هدفها وضع حد للحرب المتواصلة منذ عامين.



وكان ترامب، قد نشر الاثنين 29 أيلول 2025، خطة من 20 بندا لإنهاء الحرب في غزة، ما زالت تتطلب موافقة الأطراف المعنيين، وتنص خصوصا على ترؤسه لجنة تشرف على المرحلة الانتقالية في القطاع.