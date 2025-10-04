الجيش الإسرائيلي يبرّر غاراته الأخيرة على غزة

وادّعت الإذاعة أن الغارات الأخيرة على غزة استهدفت إزالة تهديدات على القوات، وتحذير المدنيين من العودة شمالًا.
مفوض حقوق الإنسان يرى فرصة لوقف المجزرة في غزة نهائيا
حصيلة الشهداء في غزة تقفز إلى أكثر من 67 ألفا بعد اكتمال بيانات 720 مفقودا
غزة.. وسائل إعلام إسرائيلية ترجح انطلاق المفاوضات في مصر الليلة
الاحتلال يلقي منشورات بمحيط الشفاء تطالب السكان بالتوجه جنوبا
عباس: يجب الالتزام الفوري بوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين والأسرى
قيادي في حماس: جاهزون لبدء مفاوضات فورا لاستكمال كافة القضايا
انتشال جثامين 5 شهداء إثر غارة إسرائيلية بمدينة غزة
جيش الاحتلال يحذّر سكان غزة من العودة إلى الشمال