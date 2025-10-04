الجيش الإسرائيلي يبرّر غاراته الأخيرة على غزة

الوكيل الإخباري- قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش يُثبت قواته في غزة عند الخطوط التي سيطر عليها، دون تقدم أو تراجع. اضافة اعلان





وادّعت الإذاعة أن الغارات الأخيرة على غزة استهدفت إزالة تهديدات على القوات، وتحذير المدنيين من العودة شمالًا.