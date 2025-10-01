الجيش الإسرائيلي يغلق شارع الرشيد الرئيسي للمتجهين شمالا من جنوب غزة

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في منشور على "إكس": "سيتم إغلاق شارع الرشيد أمام الحركة من منطقة جنوب القطاع في تمام الساعة 12:00. الانتقال جنوبًا سيسمح لمن لم يتمكن من إخلاء مدينة غزة".
وأضاف أنه في هذه المرحلة، يسمح الجيش بالانتقال جنوبًا بشكل حر ودون تفتيش.
-
