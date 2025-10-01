الجيش الإسرائيلي يغلق شارع الرشيد الرئيسي للمتجهين شمالا من جنوب غزة

11:29 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/748169 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، أنه سيغلق شارع الرشيد، آخر ممر متاح لسكان جنوب غزة للوصول إلى الشمال، في الوقت الذي يواصل فيه هجومه على مدينة غزة. اضافة اعلان





وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في منشور على "إكس": "سيتم إغلاق شارع الرشيد أمام الحركة من منطقة جنوب القطاع في تمام الساعة 12:00. الانتقال جنوبًا سيسمح لمن لم يتمكن من إخلاء مدينة غزة".



وأضاف أنه في هذه المرحلة، يسمح الجيش بالانتقال جنوبًا بشكل حر ودون تفتيش.