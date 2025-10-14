الصحة العالمية: 15 ألف شخص بترت أطرافهم جراء حرب غزة

وأوضحت المنظمة أن هناك أكثر من 15 ألف شخص بُترت أطرافهم نتيجة العدوان على غزة، مؤكدة أن القطاع الصحي يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشددت المنظمة على ضرورة تعزيز مراقبة تفشي الأمراض في القطاع، محذّرة من انتشار الأوبئة بسبب الدمار الواسع في البنية التحتية الصحية وتلوث المياه.
ودعت إلى إعادة فتح الممرات الطبية بين غزة والعالم الخارجي، لتأمين نقل المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة، مؤكدة أن استمرار إغلاقها يهدد حياة الآلاف.
