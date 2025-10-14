الثلاثاء 2025-10-14 02:30 م
 

الصحة العالمية: 15 ألف شخص بترت أطرافهم جراء حرب غزة

طفل بترت ساقه في قطاع غزة
طفل بترت ساقه في قطاع غزة
 
الثلاثاء، 14-10-2025 01:24 م

الوكيل الإخباري-   قالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 15,600 مريض في قطاع غزة بحاجة إلى إجلاء طبي عاجل لتلقي العلاج خارج القطاع.

وأوضحت المنظمة أن هناك أكثر من 15 ألف شخص بُترت أطرافهم نتيجة العدوان على غزة، مؤكدة أن القطاع الصحي يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وشددت المنظمة على ضرورة تعزيز مراقبة تفشي الأمراض في القطاع، محذّرة من انتشار الأوبئة بسبب الدمار الواسع في البنية التحتية الصحية وتلوث المياه.

ودعت إلى إعادة فتح الممرات الطبية بين غزة والعالم الخارجي، لتأمين نقل المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة، مؤكدة أن استمرار إغلاقها يهدد حياة الآلاف.

 
 
