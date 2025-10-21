الفاتيكان يندد باعتداءات المستوطنين على المسيحيين في الضفة الغربية

ووفقا لموقع (أخبار الفاتيكان)، قال بارولين في مؤتمر صحفي على هامش مشاركته في اجتماع حول أوضاع الحريات الدينية في العالم بروما، "إن المشكلة معقدة للغاية"، مضيفا أنه لا يستطيع أن يفهم المسببات الكامنة وراء اعتداءات يتعرض لها مسيحيون مسالمون يعيشون حياتهم بشكل طبيعي.
وأضاف: "أن هذه الأوضاع لا يمكن القبول بها إطلاقا"، في إشارة منه إلى المضايقات التي يتعرض لها المسيحيون في بلدة الطيبة في الضفة الغربية على يد المستوطنين اليهود.
ورداً على سؤال بشأن آخر التطورات في قطاع غزة، التي تهدد بنسف اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، قال إن الكرسي الرسولي قلق حيال مصير الهدنة، ومع ذلك ما يزال يعلق الآمال على خطة السلام (التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)، متمنياً أن تتكلل بالنجاح.
