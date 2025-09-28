الأحد 2025-09-28 06:46 م
 

القسام تعلن تنفيذ سلسلة عمليات ضد قوات الاحتلال في غزة

الأحد، 28-09-2025 05:45 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن تنفيذها سلسلة من العمليات العسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من مدينة غزة خلال اليومين الماضيين.اضافة اعلان


وأفادت الكتائب في بيان لها، أنها استهدفت أمس دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" جنوب برج الصالحي في منطقة تل الهوا، كما استهدفت قوة إسرائيلية كانت تتحصن داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوفها.

وأضاف البيان أن مقاوميها استهدفوا ناقلة جند من نوع "نمر" بقذيفة "تاندوم" في محيط مسجد عمار بن ياسر جنوب تل الهوا. كما أكد مقاتلوها عقب عودتهم من خطوط المواجهة قنص جندي إسرائيلي وقتله على الفور في منطقة حلاوة بحي التفاح شرق غزة بتاريخ ٢٤ أيلول/سبتمبر.

وأشارت الكتائب إلى أنها كانت قد استهدفت أول أمس الجمعة دبابة ميركافا بعبوة "شواظ" قرب مزرعة أبو زور جنوب حي تل الهوا، بالإضافة إلى قصف تجمع لجنود الاحتلال بعدد من قذائف الهاون في المنطقة نفسها.
 
 
