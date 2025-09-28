القسام تعلن تنفيذ سلسلة عمليات ضد قوات الاحتلال في غزة

وأفادت الكتائب في بيان لها، أنها استهدفت أمس دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" جنوب برج الصالحي في منطقة تل الهوا، كما استهدفت قوة إسرائيلية كانت تتحصن داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوفها.
وأضاف البيان أن مقاوميها استهدفوا ناقلة جند من نوع "نمر" بقذيفة "تاندوم" في محيط مسجد عمار بن ياسر جنوب تل الهوا. كما أكد مقاتلوها عقب عودتهم من خطوط المواجهة قنص جندي إسرائيلي وقتله على الفور في منطقة حلاوة بحي التفاح شرق غزة بتاريخ ٢٤ أيلول/سبتمبر.
وأشارت الكتائب إلى أنها كانت قد استهدفت أول أمس الجمعة دبابة ميركافا بعبوة "شواظ" قرب مزرعة أبو زور جنوب حي تل الهوا، بالإضافة إلى قصف تجمع لجنود الاحتلال بعدد من قذائف الهاون في المنطقة نفسها.
-
أخبار متعلقة
-
نتنياهو يعد قادة حماس بخروج آمن "إذا أنهوا الحرب وسلموا الرهائن"
-
"عملية دهس" شرقي قلقيلية .. إصابة مستوطن واستشهاد المنفذ
-
66 ألف شهيد حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
-
حماس تؤكد استعدادها لدراسة أي مقترحات تصل إليها بإيجابية ومسؤولية
-
الاحتلال يعتقل أسيرا محررا في الضفة المحتلة
-
استشهاد رضيع نتيجة سوء التغذية ونقص العلاج في غزة
-
بريطانيا: المجتمع الدولي على وشك التوصل لاتفاق سلام بغزة
-
استشهاد 8 بقصف إسرائيلي على منزل بالنصيرات