القسام تعلن تنفيذ سلسلة عمليات نوعية ضد القوات الإسرائيلية

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الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تنفيذ عدة عمليات ميدانية استهدفت قوات وآليات إسرائيلية في مناطق متفرقة جنوب وشرق قطاع غزة خلال الأيام الماضية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي. اضافة اعلان





وأفاد البيان، الصادر مساء الأربعاء، بأن مجاهدي القسام استهدفوا أمس دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في محيط بيارة الريس بشارع السكة شرق حي الزيتون بمدينة غزة، مشيرًا إلى إصابة مباشرة للدبابة.



كما أكدت الكتائب تنفيذ عملية نوعية صباح يوم السبت 12 تموز، حيث تم تفجير عبوة برميلية شديدة الانفجار في ناقلة جند إسرائيلية في منطقة السطر الغربي شمال مدينة خانيونس، ما أدى إلى تدمير الناقلة وإصابة طاقمها بين قتيل وجريح، وفقاً للبيان. وأضافت الكتائب أنه تم رصد هبوط طائرات مروحية إسرائيلية لإخلاء المصابين، استمر لعدة ساعات.



وفي عملية أخرى، أفاد البيان بأن وحدة الهندسة التابعة للقسام استهدفت أول أمس الثلاثاء قوة إسرائيلية مكونة من 7 جنود بعبوة "تلفزيونية" مضادة للأفراد قرب مفترق المشروع شرق مدينة رفح، ما أسفر عن وقوع إصابات مؤكدة، أعقبها تدخل مروحي لإخلاء المصابين.



كما تبنت الكتائب، في بيانها، تفجير منزل مفخخ مسبقًا يوم الاثنين الماضي في قوة مكونة من 10 جنود شرق رفح، ما أدى إلى انهيار المبنى بشكل كامل ووقوع إصابات مباشرة، مؤكدة أيضاً رصد عمليات إخلاء جوية في الموقع.



وفي 17 تموز، فُجّرت عبوتان مضادتان للأفراد في قوة هندسية إسرائيلية قرب مفترق دير ياسين بحي الجنينة شرق رفح، وأكدت الكتائب أن القوة المستهدفة وقعت بين قتيل وجريح.



وفي عملية وصفها البيان بـ"الخداعية"، أعلنت الكتائب أنها استدرجت قوة إسرائيلية بتاريخ 15 تموز داخل أحد المنازل المفخخة في منطقة بلدية الشوكة شرق رفح، وفور دخول القوة انفجرت العبوة، ما أدى إلى وقوع إصابات مباشرة في صفوف الجنود.