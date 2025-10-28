بلدية اربد: جادون في تلبية مطالب تجار سوق الصاغة

الوكيل الإخباري- اطلع رئيس لجنة بلدية اربد الكبرى بالإنابة عماد النداف، يرافقه عدد من مهندسي البلدية وأعضاء غرفة تجارة اربد، على واقع الحال في سوق الصاغة وسط البلد، بهدف الكشف على جميع المشاكل التي عرضها تجار السوق على أرض الواقع.

اضافة اعلان



وأكد النداف خلال الجولة التي قام بها، جدية البلدية في تلبية مطالب تجار السوق الذي يعد أقدم أسواق المدينة، خاصة أن الواقع الحالي أسهم بشكل كبير في التقليل من عدد المتسوقين داخله.



وبين أن البلدية لن تؤجل العمل في كل ما من شأنه النهوض بوسط المدينة وتحسين واقعه وإنعاش الحركة الاقتصادية والتجارية فيها.