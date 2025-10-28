بلدية اربد: جادون في تلبية مطالب تجار سوق الصاغة

وأكد النداف خلال الجولة التي قام بها، جدية البلدية في تلبية مطالب تجار السوق الذي يعد أقدم أسواق المدينة، خاصة أن الواقع الحالي أسهم بشكل كبير في التقليل من عدد المتسوقين داخله.
وبين أن البلدية لن تؤجل العمل في كل ما من شأنه النهوض بوسط المدينة وتحسين واقعه وإنعاش الحركة الاقتصادية والتجارية فيها.
واستمع خلال لقائه عدداً من تجار السوق، إلى أبرز مطالبهم والتي تمثلت بضرورة تنظيم البسطات وإبعادها عن مداخل السوق، ومنع السيارات من إغلاق المدخل الغربي له، إضافة لضرورة ترحيل أو صيانة محول الكهرباء الواقع في ساحة السوق المعروفة باسم "ساحة الصاغة" وضرورة تطوير الساحة وتجميلها والاهتمام بها بشكل يومي.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يستقبل الرئيس العراقي لدى وصوله المملكة
-
التربية و"الوطني لتنمية الموارد البشرية" ينظمان ورشات توعوية
-
نجاح سائق في تفادي حادث على طريق البحر الميت
-
البلقاء التطبيقية تتأهل للمشاركة في الملتقى الطلابي الإبداعي الـ26
-
اختتام فعاليات منتدى أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلّمين 2025 تحت عنوان: "التعليم من أجل الغد: تعزيز المواطنة والقيم في عالم متغيّر"
-
وفاة بحادث دهس في عمان
-
حادث سير على طريق المطار
-
وزارة الصحة: إنشاء قسم توليد ونسائية وزيادة أسِرّة غسيل الكلى في مركز الأزرق الطبي العسكري