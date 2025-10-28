الثلاثاء 2025-10-28 01:46 م
 

بلدية اربد: جادون في تلبية مطالب تجار سوق الصاغة

بلدية اربد الكبرى
الثلاثاء، 28-10-2025

الوكيل الإخباري-    اطلع رئيس لجنة بلدية اربد الكبرى بالإنابة عماد النداف، يرافقه عدد من مهندسي البلدية وأعضاء غرفة تجارة اربد، على واقع الحال في سوق الصاغة وسط البلد، بهدف الكشف على جميع المشاكل التي عرضها تجار السوق على أرض الواقع.

وأكد النداف خلال الجولة التي قام بها، جدية البلدية في تلبية مطالب تجار السوق الذي يعد أقدم أسواق المدينة، خاصة أن الواقع الحالي أسهم بشكل كبير في التقليل من عدد المتسوقين داخله.


وبين أن البلدية لن تؤجل العمل في كل ما من شأنه النهوض بوسط المدينة وتحسين واقعه وإنعاش الحركة الاقتصادية والتجارية فيها.


واستمع خلال لقائه عدداً من تجار السوق، إلى أبرز مطالبهم والتي تمثلت بضرورة تنظيم البسطات وإبعادها عن مداخل السوق، ومنع السيارات من إغلاق المدخل الغربي له، إضافة لضرورة ترحيل أو صيانة محول الكهرباء الواقع في ساحة السوق المعروفة باسم "ساحة الصاغة" وضرورة تطوير الساحة وتجميلها والاهتمام بها بشكل يومي.

 
 
