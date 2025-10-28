ثغرة في "كوبايلوت": اختراق ذكي لخداع المستخدمين

وأوضحت مايكروسوفت أنها تعمل على تعزيز الحماية، مؤكدة أن الثغرة ترتبط بسلوك المستخدمين وثقتهم بالواجهات الرسمية، وليست خطأ برمجيًا بحتًا.
-
أخبار متعلقة
-
سرقة 183 مليون كلمة مرور.. تحذير عاجل لـ"جي ميل"
-
ميتا تطلق ميزة "المنشورات الشبحية" على ثريدز
-
إيلون ماسك يطلق منصة "غروكيبيديا" المنافسة لـ ويكيبيديا
-
ميزة "ساعدني في الاختيار".. ابتكار جديد من أمازون لتسهيل قرارات الشراء
-
بعد طول انتظار.. ميزة مبتكرة على "أندرويد" تقلص فجوة المنافسة مع iOS
-
إيلون ماسك يطلق مساعدًا ذكياً جديداً بشخصية أنثوية باسم "ميكا"
-
فيروس SORVEPOTEL الجديد يهدد مستخدمي واتساب ويب.. كيف تحمي نفسك؟
-
من القفل إلى الإضاءة.. 6 أجهزة ذكية تجعل منزلك يتحدث بلغة التكنولوجيا