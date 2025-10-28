الثلاثاء 2025-10-28 03:36 م
 

ثغرة في "كوبايلوت": اختراق ذكي لخداع المستخدمين

تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   كشف فريق من مختبر DataDog عن ثغرة في ميزة Copilot Studio، تتيح للقراصنة إنشاء روبوتات دردشة مزيفة لخداع المستخدمين وسرقة بياناتهم وكلمات المرور. تستغل الهجمات ثقة المستخدمين في الروابط المستضافة على خوادم مايكروسوفت، مما يجعل التصيّد صعب الاكتشاف.

وأوضحت مايكروسوفت أنها تعمل على تعزيز الحماية، مؤكدة أن الثغرة ترتبط بسلوك المستخدمين وثقتهم بالواجهات الرسمية، وليست خطأ برمجيًا بحتًا.

 

