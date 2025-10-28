الثلاثاء 2025-10-28 03:36 م
 

سرقة 183 مليون كلمة مرور.. تحذير عاجل لـ"جي ميل"

ف
تعبيرية
 
الثلاثاء، 28-10-2025 02:32 م

الوكيل الإخباري-   حذّر خبراء الأمن السيبراني من تسريب بيانات أكثر من 183 مليون كلمة مرور تخص مستخدمي Gmail وOutlook وYahoo وغيرها، بحجم وصل إلى 3.5 تيرابايت. وقد جرى اكتشاف التسريب عبر سجلات السرقة (Stealer Logs) التي تجمعها برمجيات خبيثة من أجهزة المستخدمين.

اضافة اعلان


نصائح لحماية نفسك:
التحقق من حسابك عبر موقع Have I Been Pwned
تغيير كلمة المرور فور الشك بالاختراق
تفعيل المصادقة الثنائية (2FA)
استخدام كلمات مرور قوية وفريدة لكل منصة
الاعتماد على مدير كلمات المرور


وأكدت غوغل أن Gmail لم يتعرض لهجوم مباشر، وشجعت المستخدمين على استخدام مفاتيح المرور (Passkeys) لمزيد من الأمان.

 

 24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية الخدمات الطبية الملكية وجامعة آل البيت توقعان اتفاقية تعاون تدريبي وأكاديمي

نقود أردنية

أخبار محلية الإدارة المحلية: إعفاء البلديات من الفوائد وإعادة جدولة ديونها

فلة

المرأة والجمال 4 خطوات لاختيار الإكسسوارات المناسبة بين الذهب والفضة

74

فيديو منوع متداول حول العالم: مقطع يوضح كيف تتم عملية الإحتيال والنصب بأسهل الطرق

ب

فيديو منوع متداول: هذا ما يوجد داخل سيارة BMW الجديدة

بر

فيديو منوع هذا هو شكل صناديق القمامة في هولندا: تُخفى النفايات داخلها للحفاظ على نظافة الشوارع ويتم استخراجها وتفريغها بهذا الشكل

توزيع ملابس شتوية على النازحين في غزة

فلسطين بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. توزيع ملابس شتوية على النازحين في غزة

فا

فيديو منوع طفل صيني يعلق داخل المصعد ويدعو: "يا رب افتح الباب.. أنا خائف"



 
 





الأكثر مشاهدة