سرقة 183 مليون كلمة مرور.. تحذير عاجل لـ"جي ميل"

نصائح لحماية نفسك:
التحقق من حسابك عبر موقع Have I Been Pwned
تغيير كلمة المرور فور الشك بالاختراق
تفعيل المصادقة الثنائية (2FA)
استخدام كلمات مرور قوية وفريدة لكل منصة
الاعتماد على مدير كلمات المرور
وأكدت غوغل أن Gmail لم يتعرض لهجوم مباشر، وشجعت المستخدمين على استخدام مفاتيح المرور (Passkeys) لمزيد من الأمان.
