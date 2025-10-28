سرقة 183 مليون كلمة مرور.. تحذير عاجل لـ"جي ميل"

الوكيل الإخباري- حذّر خبراء الأمن السيبراني من تسريب بيانات أكثر من 183 مليون كلمة مرور تخص مستخدمي Gmail وOutlook وYahoo وغيرها، بحجم وصل إلى 3.5 تيرابايت. وقد جرى اكتشاف التسريب عبر سجلات السرقة (Stealer Logs) التي تجمعها برمجيات خبيثة من أجهزة المستخدمين.

نصائح لحماية نفسك:

التحقق من حسابك عبر موقع Have I Been Pwned

تغيير كلمة المرور فور الشك بالاختراق

تفعيل المصادقة الثنائية (2FA)

استخدام كلمات مرور قوية وفريدة لكل منصة

الاعتماد على مدير كلمات المرور



وأكدت غوغل أن Gmail لم يتعرض لهجوم مباشر، وشجعت المستخدمين على استخدام مفاتيح المرور (Passkeys) لمزيد من الأمان.