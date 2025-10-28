مستوطنون يحرمون الفلسطينيين شمال رام الله من قطف الزيتون

12:04 م

الوكيل الإخباري- منع عدد من المستوطنين مزارعين فلسطينيين من قطف ثمار الزيتون في منطقة "التل" في سنجل وترمسعيا شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة.





ونقلت وكالة "وفا" عن مصادر أن مستوطنين آخرين رعوا مواشيهم في منطقة "الخلايل" ببلدة المغير، مما أدى إلى تقطيع أغصان أشجار الزيتون في المنطقة.