مستوطنون يحرمون الفلسطينيين شمال رام الله من قطف الزيتون

ونقلت وكالة "وفا" عن مصادر أن مستوطنين آخرين رعوا مواشيهم في منطقة "الخلايل" ببلدة المغير، مما أدى إلى تقطيع أغصان أشجار الزيتون في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
إسرائيل توقف جولات حماس الميدانية مع الصليب الأحمر بمناطق سيطرتها
-
الاحتلال ينسف مباني شرقي غزة
-
استشهاد 3 مقاومين بنيران الاحتلال في جنين
-
الاحتلال ينسف مبانٍ شمالي رفح
-
القسام تسلم جثمان أسير إسرائيلي
-
الإعلام العبري ينشر مشاهد حديثة للسنوار أثناء تجوله في غزة أثناء القتال
-
"القسام": سنسلم جثة أسير إسرائيلي تم استخراجها الليلة
-
حماس: صعوبات تعرقل استكمال انتشال رفات الإسرائيليين من غزة