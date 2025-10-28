الثلاثاء 2025-10-28 01:47 م
 

مستوطنون يحرمون الفلسطينيين شمال رام الله من قطف الزيتون

الثلاثاء، 28-10-2025 12:04 م
الوكيل الإخباري-   منع عدد من المستوطنين مزارعين فلسطينيين من قطف ثمار الزيتون في منطقة "التل" في سنجل وترمسعيا شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة.اضافة اعلان


ونقلت وكالة "وفا" عن مصادر أن مستوطنين آخرين رعوا مواشيهم في منطقة "الخلايل" ببلدة المغير، مما أدى إلى تقطيع أغصان أشجار الزيتون في المنطقة.
 
 
