هيئة الطاقة: مشروع إدخال أسطوانات الغاز (البلاستيكية) وصل إلى المراحل النهائية

وأشارت الهيئة - في بيان صادر عنها - أن استخدام هذه الأسطوانات سيكون اختيارياً للمستهلكين إلى جانب الأسطوانات المعدنية التقليدية، ولن يتحمّل المستخدم أي تكلفة إضافية نتيجة هذا الخيار.
وأكدت الهيئة أنها ستعلن بشكل رسمي موعد التداول حال استكمال الإجراءات والموافقات اللازمة، داعية المستثمرين والجهات المعنية إلى متابعة الإجراءات ضمن الإطار التنظيمي المعتمد.
ولفتت الهيئة إلى أنها لم تصدر حتى اللحظة أي ترخيص لاستيراد أو تعبئة هذه الأسطوانات، مشيرة إلى أن منح الترخيص قائم على استيفاء كامل المتطلبات التنظيمية والفنية المعتمدة.
