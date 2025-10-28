هيئة الطاقة: مشروع إدخال أسطوانات الغاز (البلاستيكية) وصل إلى المراحل النهائية

الوكيل الإخباري- كشفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن مشروع إدخال أسطوانات الغاز المركّبة، المعرفة بالاسطوانات (البلاستيكية) إلى السوق الأردني قد وصل إلى المراحل النهائية، إذ تُجرى حالياً الفحوصات التقنية النهائية وتجهيز البُنى التحتية الخاصة بها بالتنسيق مع الجهات المختصة، تمهيداً لمنحها الترخيص الرسمي للتداول.

وأشارت الهيئة - في بيان صادر عنها - أن استخدام هذه الأسطوانات سيكون اختيارياً للمستهلكين إلى جانب الأسطوانات المعدنية التقليدية، ولن يتحمّل المستخدم أي تكلفة إضافية نتيجة هذا الخيار.



وأكدت الهيئة أنها ستعلن بشكل رسمي موعد التداول حال استكمال الإجراءات والموافقات اللازمة، داعية المستثمرين والجهات المعنية إلى متابعة الإجراءات ضمن الإطار التنظيمي المعتمد.