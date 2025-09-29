"القناة 12": قد لا يتم الإعلان عن اتفاق متكامل الأركان حول غزة هذا المساء بعد لقاء ترامب ونتنياهو

الوكيل الإخباري- قالت "القناة 12" العبرية نقلا عن مصادر إنه قد لا يتم الإعلان عن اتفاق متكامل الأركان هذا المساء بشأن غزة، في ختام لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأفادت القناة 12" العبرية بأن دونالد ترامب قد يكتفي بإعلان تفاهمات أولية مع نتنياهو عقب انتهاء لقائهما، وفق المصادر.

اضافة اعلان