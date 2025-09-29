"القناة 12": قد لا يتم الإعلان عن اتفاق متكامل الأركان حول غزة هذا المساء بعد لقاء ترامب ونتنياهو

وأفادت القناة 12" العبرية بأن دونالد ترامب قد يكتفي بإعلان تفاهمات أولية مع نتنياهو عقب انتهاء لقائهما، وفق المصادر.
في حين أكد الرئيس ترامب أن "السلام سيتحقق في غزة قريبا" قبيل اجتماعه الحاسم مع نتنياهو والذي ينعقد الآن في البيت الأبيض.
