الإثنين 2025-09-29 10:15 م
 

"القناة 12": قد لا يتم الإعلان عن اتفاق متكامل الأركان حول غزة هذا المساء بعد لقاء ترامب ونتنياهو

ل
جانب من اللقاء
 
الإثنين، 29-09-2025 09:31 م

الوكيل الإخباري- قالت "القناة 12" العبرية نقلا عن مصادر إنه قد لا يتم الإعلان عن اتفاق متكامل الأركان هذا المساء بشأن غزة، في ختام لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأفادت القناة 12" العبرية بأن دونالد ترامب قد يكتفي بإعلان تفاهمات أولية مع نتنياهو عقب انتهاء لقائهما، وفق المصادر.

اضافة اعلان


في حين أكد الرئيس ترامب أن "السلام سيتحقق في غزة قريبا" قبيل اجتماعه الحاسم مع نتنياهو والذي ينعقد الآن في البيت الأبيض.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ر

فلسطين ترامب: نتنياهو وافق على مقترح السلام وإنهاء الحرب في غزة

ت

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر العظامات وآل عباد

ل

عربي ودولي إعلام: إسرائيل تستعد لعدد من السيناريوهات بينها عملية عسكرية في إيران

ل

فلسطين "القناة 12": قد لا يتم الإعلان عن اتفاق متكامل الأركان حول غزة هذا المساء بعد لقاء ترامب ونتنياهو

ل

عربي ودولي مصر ترد على اتهامات إسرائيل في سيناء

ل

أخبار محلية منتدون: الاحتلال فشل في تغيير هوية مدينة القدس

ا

فلسطين الأونروا: نصف مليون فلسطيني محاصرون في مدينة غزة

أول رد من قطر بعد اعتذار نتنياهو عن استهداف الدوحة

عربي ودولي أول رد من قطر بعد اعتذار نتنياهو عن استهداف الدوحة



 
 





الأكثر مشاهدة