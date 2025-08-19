المغرب يرسل مساعدات لغزة

05:42 ص

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية المغربية إن العاهل المغربي الملك محمد السادس أصدر تعليماته بإرسال مساعدات إنسانية إضافية لفائدة سكان غزة جوا عبر الطائرات. اضافة اعلان





وأوضح البيان أن هذه المساعدات تشمل نحو 100 طن من المواد الغذائية والأدوية الموجهة بصفة خاصة للفئات الهشة، لا سيما منهم الأطفال والرضع.