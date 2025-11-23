المستقلة للانتخاب: نضع إمكاناتنا كلها في خدمة التحول الديمقراطي في سوريا

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، وفداً من اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا بهدف الاطلاع على التجربة الأردنية، وبحث سبل التعاون المشترك فيما يتعلق بالعملية الانتخابية.

وأكد المعايطة أهمية التعاون الثنائي المشترك بين الهيئة المستقلة للانتخاب واللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا والاستعداد التام لتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء السوريين في مجال الانتخابات، وتسهيل مهمة الوفد السوري للاستفادة من خبرات الهيئة في إدارة العملية الإنتخابية واضعاً إمكانيات الهيئة المستقلة للانتخاب الإدارية والفنية في دعم الأشقاء السوريين، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي ودعم التحول الديمقراطي في سوريا.