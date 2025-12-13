14 شهيدًا في غزة بردًا وغرقًا

09:52 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/757067 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- استشهد 14 فلسطينيًا نتيجة الأمطار والبرد في غزة، وانهار أكثر من 15 منزلًا منذ بدء المنخفض بيرون الجوي، في حين اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطالب إسرائيل –باعتبارها قوة احتلال– بالسماح الفوري وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. اضافة اعلان





وقالت مصادر في مستشفيات غزة إن "14 شخصًا –بينهم 6 أطفال– توفوا بسبب البرد، وانهار أكثر من 15 منزلًا في مناطق عدة بمدينة غزة"، في حين يكافح النازحون في خيامهم المهترئة لحماية أطفالهم من البرد القارس بإمكانات وقدرات شبه معدومة.

تم نسخ الرابط





