14 شهيدًا في غزة بردًا وغرقًا

وقالت مصادر في مستشفيات غزة إن "14 شخصًا –بينهم 6 أطفال– توفوا بسبب البرد، وانهار أكثر من 15 منزلًا في مناطق عدة بمدينة غزة"، في حين يكافح النازحون في خيامهم المهترئة لحماية أطفالهم من البرد القارس بإمكانات وقدرات شبه معدومة.
-
أخبار متعلقة
-
غزة: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جباليا
-
تقرير أممي: الاستيطان في الضفة الغربية يبلغ ذروته منذ 2017
-
رويترز: الولايات المتحدة تسعى لنشر قوات دولية في غزة مطلع العام المقبل
-
14 شهيدًا جراء تأثيرات المنخفض الجوي العميق الذي يضرب غزة
-
عشرات آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
-
التصديق على 19 مستوطنة بالضفة الغربية
-
9 وفيات وانهيارات واسعة خلال المنخفض في قطاع غزة
-
الأونروا: فلسطينيو غزة يواجهون معاناة جديدة بسبب العاصفة المطرية