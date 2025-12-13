غزة: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جباليا

10:54 ص

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطيني، صباح اليوم السبت، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمال قطاع غزة. اضافة اعلان





وقالت مصادر فلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي أطلق نيران أسلحته تجاه جباليا النزلة،ما اسفر عن استشهاد فلسطيني.



