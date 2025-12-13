غزة: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جباليا

وقالت مصادر فلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي أطلق نيران أسلحته تجاه جباليا النزلة،ما اسفر عن استشهاد فلسطيني.
-
أخبار متعلقة
-
14 شهيدًا في غزة بردًا وغرقًا
-
تقرير أممي: الاستيطان في الضفة الغربية يبلغ ذروته منذ 2017
-
رويترز: الولايات المتحدة تسعى لنشر قوات دولية في غزة مطلع العام المقبل
-
14 شهيدًا جراء تأثيرات المنخفض الجوي العميق الذي يضرب غزة
-
عشرات آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
-
التصديق على 19 مستوطنة بالضفة الغربية
-
9 وفيات وانهيارات واسعة خلال المنخفض في قطاع غزة
-
الأونروا: فلسطينيو غزة يواجهون معاناة جديدة بسبب العاصفة المطرية