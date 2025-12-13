السبت 2025-12-13 11:20 ص

غزة: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جباليا

السبت، 13-12-2025 10:54 ص
الوكيل الإخباري-   استشهد فلسطيني، صباح اليوم السبت، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمال قطاع غزة.اضافة اعلان


وقالت مصادر فلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي أطلق نيران أسلحته تجاه جباليا النزلة،ما اسفر عن استشهاد فلسطيني.
 
 


