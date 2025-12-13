اليونيسف تحذر من تفشي الأمراض بين أطفال غزة وتدعو لتكثيف المساعدات الإنسانية

وأوضحت المنظمة في بيان على موقعها الرسمي، أن الأوضاع الحالية تهدد سلامة الأطفال بشكل متزايد مع استمرار المنخفض الجوي وتأخر وصول الإمدادات الأساسية.
ودعت إلى السماح بنقل المساعدات الإنسانية بما في ذلك كميات كبيرة من إمدادات الشتاء المتراكمة على حدود القطاع بشكل آمن وسريع ودون أي عوائق.
وأظهرت فحوصات التغذية التي أجرتها اليونيسف وشركاؤها في غزة خلال شهر تشرين الثاني الماضي، أن 9300 طفل دون الخامسة في القطاع يعانون من سوء التغذية الحاد.
إلى ذلك، دعت المديرية العامة للدفاع المدني النازحين الذين عادوا للإقامة في مبان ومنازل تضررت جراء القصف إلى توخي أقصى درجات الحذر، وإخلاء المساكن المتصدعة وغير الصالحة للسكن فورا، وذلك عقب تسجيل انهيارات جزئية في ثلاثة منازل بأحياء النصر وتل الهوى والزيتون نتيجة الأمطار الغزيرة.
