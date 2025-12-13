تحذير هام من الأمن العام لكافة المواطنين

01:15 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/757089 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- دعا الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام كافة المواطنين ممن يملكون المدفأة المتعارف عليها بالشموسة وبكافة أنواعها إلى إيقاف استخدامها على الفور وعدم إشعالها داخل المنازل تحت أي ظرف كان. اضافة اعلان





وأكد الناطق الإعلامي على أخذ هذا التحذير على غاية من الأهمية بعد أن ثبت بأن حالات الاختناق التي وقعت خلال الـ24 ساعة الماضية اشتركت بذات نوع المدفأة.



كما أكد أن الجهات المعنية تقوم بفحص عينات من كافة أنواع تلك المدافئ، وسيتم إعلان النتائج حال الانتهاء منها.



كما أكد الناطق الإعلامي أن فرقًا مشتركة باشرت بحصر تلك المدافئ داخل المحلات التجارية والمعامل التي تقوم بتصنيعها لمنع بيعها لحين الحصول على النتائج المخبرية.

تم نسخ الرابط





