السبت 2025-12-13 03:34 م

الأونروا: إسرائيل تمنع إيصال المساعدات لغزة ولدينا مخزون لـ 1.3 مليون شخص

السبت، 13-12-2025 11:41 ص
الوكيل الإخباري-   أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، السبت، أن السلطات الإسرائيلية ما زالت تمنع الوكالة من إيصال المساعدات مباشرة إلى قطاع غزة.اضافة اعلان


وأشارت (الأونروا) عبر حسابها على منصة "إكس" إلى أنها تمتلك مخزونا كافيا من مستلزمات الإيواء لما يصل إلى 1.3 مليون شخص، مخزنا مسبقا خارج غزة.

وأضافت أن فصل الشتاء يؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية المتردية لسكان غزة، مشيرة إلى أن هطول الأمطار يجلب الفيضانات والأضرار والمعاناة المتجددة للعائلات النازحة.

كما أكدت (الأونروا) أن فرقها، التي نزحت هي الأخرى، تواصل العمل على دعم الناس حيثما أمكن، مشيرة إلى أنها تقوم بضخ مياه الصرف الصحي، وإزالة القمامة، وتقديم الرعاية الصحية، وتوزيع الأغطية والملابس والبطانيات.
 
 


