اليونيسيف: يجب إيواء أطفال غزة في خيام وتوفير الأغطية لهم

وأوضحت إنغرام،أن المنظمة تعمل على تأمين الخيام والأغطية لإيواء الأطفال الذين فقدوا منازلهم جراء الحرب، مؤكدة أن الوضع الإنساني يتطلب استجابة عاجلة.
وأضافت أن السلطات سمحت بإدخال المساعدات إلى القطاع منذ شهر مايو/أيار الماضي، إلا أن بعض القيود ما زالت مفروضة.
وشددت المتحدثة باسم اليونيسف على ضرورة تدفق المساعدات بشكل مستمر وفتح المعابر أمام الشحنات الإنسانية.
