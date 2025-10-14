اليونيسيف: يجب إيواء أطفال غزة في خيام وتوفير الأغطية لهم

الوكيل الإخباري- – قالت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، تيس إنغرام، إن فرق المنظمة تعمل في جميع مناطق قطاع غزة، وتنتشر في مراكز التوزيع لتقديم المساعدات الإنسانية للأطفال والأسر المتضررة.



وأوضحت إنغرام،أن المنظمة تعمل على تأمين الخيام والأغطية لإيواء الأطفال الذين فقدوا منازلهم جراء الحرب، مؤكدة أن الوضع الإنساني يتطلب استجابة عاجلة.



وأضافت أن السلطات سمحت بإدخال المساعدات إلى القطاع منذ شهر مايو/أيار الماضي، إلا أن بعض القيود ما زالت مفروضة.

