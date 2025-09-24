رابطة العالم الإسلامي ترحب بالبيان المشترك لمؤتمر حل الدولتين

واعتبر الأمين العام للرابطة، محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، نجاح مؤتمر حل الدولتين انتصارا لصوت الحكمة والعدالة والقيم على آلة الحرب والدمار، ونقلة تاريخية حاسمة في مسار القضية الفلسطينية والحق القانوني والتاريخي للشعب الفلسطيني.
وهنأ العيسى دول العالم المحبة للعدالة والسلام بالنجاح الكبير الذي حققه المؤتمر، بما أسفر من التزامات أممية غير مسبوقة، وما صاحبه من اعترافات رسمية تاريخية بالدولة الفلسطينية، وما رسمه من معالم مهمة واضحة، إلى جانب ما أُعلن خلاله من اعتماد إعلان نيويورك بتأييد استثنائي من الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 142 صوتا، مرسخا بذلك الالتزام الدولي بحل الدولتين، وراسما مسارا لا رجعة فيه لبناء مستقبل أفضل لشعوب المنطقة كافة.
