رابطة العالم الإسلامي ترحب بالبيان المشترك لمؤتمر حل الدولتين

الوكيل الإخباري- رحبت رابطة العالم الإسلامي، اليوم الأربعاء، بالبيان المشترك الصادر عن رئاسة المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي انعقد أمس الثلاثاء، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، واعتبرته انتصار تاريخي لصوت العدالة.

واعتبر الأمين العام للرابطة، محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، نجاح مؤتمر حل الدولتين انتصارا لصوت الحكمة والعدالة والقيم على آلة الحرب والدمار، ونقلة تاريخية حاسمة في مسار القضية الفلسطينية والحق القانوني والتاريخي للشعب الفلسطيني.