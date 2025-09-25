الاحتلال يشن حملة اعتقالات في سعير بالخليل

-
أخبار متعلقة
الاحتلال ينسف مباني سكنية شمالي مدينة غزة
الأردن وإسبانيا والبرازيل يترأسون اجتماعا وزاريا خاصا لدعم الأونروا الخميس
11 شهيدا وعدد من المصابين في غارة إسرائيلية وسط قطاع غزة
رئيس الأركان الإسرائيلي يدعو سكان غزة لـ "التمرد" على حماس
رابطة العالم الإسلامي ترحب بالبيان المشترك لمؤتمر حل الدولتين
إصابة 20 شخصا بينهم حالات خطيرة إثر الهجوم اليمني على إيلات
كتائب القسام تستهدف دبابتين في تل الهوى بقذائف الياسين "105"
إعلام عبري: ترامب في طريقه لإعلان وقف إطلاق النار في القطاع