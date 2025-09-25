الخميس 2025-09-25 11:37 ص
 

الأونروا: يجب اتخاذ إجراءات فورية بشأن المجاعة في غزة

غزة
 
الخميس، 25-09-2025 09:44 ص
الوكيل الإخباري-   حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة خطر المجاعة والكارثة الإنسانية المتصاعدة.اضافة اعلان


وقال المفوض العام للأونروا إن ملايين من سكان القطاع يواجهون خطر المجاعة في ظل غياب الدعم الدولي العاجل، مشددًا على أن الوضع الإنساني يزداد سوءًا يومًا بعد يوم.
 
 
