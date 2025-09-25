الأونروا: يجب اتخاذ إجراءات فورية بشأن المجاعة في غزة

وقال المفوض العام للأونروا إن ملايين من سكان القطاع يواجهون خطر المجاعة في ظل غياب الدعم الدولي العاجل، مشددًا على أن الوضع الإنساني يزداد سوءًا يومًا بعد يوم.
