الأونروا: يجب اتخاذ إجراءات فورية بشأن المجاعة في غزة

09:44 ص

الوكيل الإخباري- حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة خطر المجاعة والكارثة الإنسانية المتصاعدة.





وقال المفوض العام للأونروا إن ملايين من سكان القطاع يواجهون خطر المجاعة في ظل غياب الدعم الدولي العاجل، مشددًا على أن الوضع الإنساني يزداد سوءًا يومًا بعد يوم.