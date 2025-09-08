الإثنين 2025-09-08 06:27 ص
 

ترامب: أعتقد أننا سنصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبا جدا

الإثنين، 08-09-2025 05:18 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يعتقد أنه سيتم التوصل إلى اتفاق بشأن غزة في وقت قريب جدًا، دون أن يتطرق إلى مزيد من التفاصيل.اضافة اعلان


وأضاف ترامب، في تصريح للصحفيين لدى عودته إلى واشنطن من نيويورك، الأحد، أنه يعتقد أنه ستُعاد جميع الأسرى الأحياء والأموات، قائلًا: "أعتقد أننا سنعيدهم جميعًا".

وأفادت القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية، بأن ترامب قدم اقتراحًا جديدًا لوقف إطلاق النار إلى حماس.

وذكرت القناة أنه بموجب المقترح، ستطلق حماس سراح جميع الأسرى المتبقين في غزة، وعددهم 48، في اليوم الأول من الهدنة، مقابل الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وستتفاوض على إنهاء الحرب خلال وقف إطلاق النار في القطاع.

وقال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل "تدرس بجدية" اقتراح ترامب، لكنه لم يذكر مزيدًا من التفاصيل.

ووجّه الرئيس الأميركي، الأحد، ما وصفه بـ"تحذيره الأخير" لحركة (حماس)، حث فيه الحركة على قبول اتفاق لإطلاق سراح الأسرى من غزة.
 
 
