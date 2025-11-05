زهران ممداني يفوز برئاسة بلدية مدينة نيويورك

07:29 ص

فاز زهران ممداني، وهو اشتراكي ديمقراطي يبلغ من العمر 34 عامًا، في سباق رئاسة بلدية مدينة نيويورك، متوجًا صعودًا مذهلًا من نائب غير معروف في الولاية إلى أحد أكثر الديمقراطيين شهرة في البلاد.





وسيصبح ممداني أول رئيس بلدية مسلم لأكبر مدينة أميركية، بعد أن هزم الحاكم الديمقراطي السابق آندرو كومو (67 عامًا)، الذي خاض السباق كمستقل بعد خسارته الترشيح أمام ممداني في الانتخابات التمهيدية. وكانت الحملة الانتخابية بمثابة منافسة بين الأجيال والأيديولوجيات داخل الحزب الديمقراطي، في الوقت الذي يسعى فيه الحزب إلى إعادة رسم صورته المتضررة.



وفي فرجينيا، فازت الديمقراطية المعتدلة أبيغيل سبانبرغر بسهولة بمنصب حاكم الولاية.



وستكون سبانبرغر (46 عامًا)، وهي عضو سابقة في الكونغرس وضابطة سابقة في وكالة المخابرات المركزية (CIA)، أول امرأة تشغل منصب حاكم ولاية فرجينيا، بعد أن هزمت بسهولة نائبة الحاكم الجمهورية وينسوم إيرل سيرز.



وفي نيوجيرسي، فازت الديمقراطية ميكي شيريل بانتخابات حاكم الولاية.



وقدمت هذه السباقات الثلاثة للحزب الديمقراطي فرصة لاختبار أساليب مختلفة للحملات الانتخابية قبل عام من انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، عندما ستكون السيطرة على الكونغرس على المحك. فمنذ فوز الرئيس دونالد ترامب العام الماضي، وجد الديمقراطيون أنفسهم خارج السلطة في واشنطن، ويكافحون لإيجاد أفضل طريق للخروج من المأزق السياسي.



وركز المرشحون الثلاثة على القضايا الاقتصادية، لا سيما القدرة على تحمّل التكاليف، لكن سبانبرغر وشيريل تنتميان إلى الجناح المعتدل في الحزب، في حين أدار ممداني حملته الانتخابية باعتباره تقدميًا وصوتًا من جيل جديد.