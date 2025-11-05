الأربعاء 2025-11-05 07:44 ص
 

2350 اعتداء في الضفة الغربية خلال شهر أكتوبر

2350 اعتداء في الضفة خلال شهر أكتوبر
2350 اعتداء في الضفة خلال شهر أكتوبر
 
الأربعاء، 05-11-2025 07:17 ص
الوكيل الإخباري-   أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين 2350 اعتداء في الضفة الغربية خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في تواصل لمسلسل الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته.اضافة اعلان


وأوضح مؤيد شعبان رئيس الهيئة أن قوات الاحتلال نفذت 1584 اعتداء، في حين نفذ المستوطنون 766 اعتداء، مشيرا إلى أن مجمل الاعتداءات تركزت في محافظات رام الله والبيرة (542 اعتداء) ونابلس (412 اعتداء) والخليل (401 اعتداء).

وأظهر التقرير الشهري للهيئة أن الاعتداءات شملت اعتداءات جسدية مباشرة واقتلاعا للأشجار وحرقا للحقول ومنع قاطفي الزيتون من الوصول إلى أراضيهم، بالإضافة إلى الاستيلاء على الممتلكات وهدم المنازل والمنشآت الزراعية، في وقت تغلق فيه قوات الاحتلال مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية بذريعة "الاجراءات الأمنية"، في حين يجري تمكين المستوطنين من التوسع داخلها.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

زهران ممداني

عربي ودولي زهران ممداني يفوز برئاسة بلدية مدينة نيويورك

الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع

عربي ودولي الولايات المتحدة تطلب من الأمم المتحدة رفع العقوبات عن الشرع قبل زيارته لواشنطن

2350 اعتداء في الضفة خلال شهر أكتوبر

فلسطين 2350 اعتداء في الضفة الغربية خلال شهر أكتوبر

النفط

أسواق ومال انخفاض أسعار النفط عالميا

https://www.alwakeelnews.com/story/752636

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

البقاء لله

الوفيات وفيات الاربعاء 5-11-2025

قاعة الكنيست الإسرائيلي

فلسطين الكنيست الإسرائيلي يصوّت اليوم على مشروع قانون يتيح "إعدام الأسرى"

عمان

الطقس تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأربعاء



 
 





الأكثر مشاهدة