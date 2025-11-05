2350 اعتداء في الضفة الغربية خلال شهر أكتوبر

وأوضح مؤيد شعبان رئيس الهيئة أن قوات الاحتلال نفذت 1584 اعتداء، في حين نفذ المستوطنون 766 اعتداء، مشيرا إلى أن مجمل الاعتداءات تركزت في محافظات رام الله والبيرة (542 اعتداء) ونابلس (412 اعتداء) والخليل (401 اعتداء).
وأظهر التقرير الشهري للهيئة أن الاعتداءات شملت اعتداءات جسدية مباشرة واقتلاعا للأشجار وحرقا للحقول ومنع قاطفي الزيتون من الوصول إلى أراضيهم، بالإضافة إلى الاستيلاء على الممتلكات وهدم المنازل والمنشآت الزراعية، في وقت تغلق فيه قوات الاحتلال مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية بذريعة "الاجراءات الأمنية"، في حين يجري تمكين المستوطنين من التوسع داخلها.
-
أخبار متعلقة
-
الكنيست الإسرائيلي يصوّت اليوم على مشروع قانون يتيح "إعدام الأسرى"
-
إسرائيل تتسلم جثة محتجز من "حماس" في غزة
-
زيارات أميركية متتالية لإسرائيل
-
قوات الاحتلال تنفذ اقتحامات في الضفة الغربية
-
مستوطنون يقطعون 30 شجرة زيتون في مسافر يطا
-
هيئة فلسطينية: 2350 اعتداء استيطانيًّا نفّذها الإسرائيليون في تشرين أول
-
إسرائيل تتسلم جثة رهينة من "حماس" في غزة
-
الكنيست الإسرائيلي يصوّت الأربعاء على مشروع "قانون إعدام الأسرى"