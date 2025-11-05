07:17 ص

الوكيل الإخباري- أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين 2350 اعتداء في الضفة الغربية خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في تواصل لمسلسل الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته.





وأوضح مؤيد شعبان رئيس الهيئة أن قوات الاحتلال نفذت 1584 اعتداء، في حين نفذ المستوطنون 766 اعتداء، مشيرا إلى أن مجمل الاعتداءات تركزت في محافظات رام الله والبيرة (542 اعتداء) ونابلس (412 اعتداء) والخليل (401 اعتداء).



وأظهر التقرير الشهري للهيئة أن الاعتداءات شملت اعتداءات جسدية مباشرة واقتلاعا للأشجار وحرقا للحقول ومنع قاطفي الزيتون من الوصول إلى أراضيهم، بالإضافة إلى الاستيلاء على الممتلكات وهدم المنازل والمنشآت الزراعية، في وقت تغلق فيه قوات الاحتلال مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية بذريعة "الاجراءات الأمنية"، في حين يجري تمكين المستوطنين من التوسع داخلها.