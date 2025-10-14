ترامب: نتحدث عن إعمار غزة لا عن حل دولة أو دولتين

وأوضح ترامب في تصريحات صحفية، أن الحديث الآن يتركز حول إعادة إعمار غزة، وليس حول شكل الحل السياسي، مشيرًا إلى أنه نسّق في السابق مع عدد من الدول بشأن شكل الحكم في القطاع.
وأضاف ترامب أن التوصل إلى اتفاق بشأن غزة جاء في توقيت مثالي.
-
أخبار متعلقة
-
أمير قطر: سعداء بنتائج قمة شرم الشيخ ونأمل بتوافقات تدعم حل القضية الفلسطينية
-
الأمم المتحدة تخصص 20 مليون دولار لغزة من صندوق الطوارئ
-
قوات الاحتلال تقتحم مناطق في نابلس وطوباس
-
معاناة أمهات غزة .. 20 ألف طفل يولدون بظروف قاسية
-
البرلمان العربي يرحب بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام وتوقيع الاتفاق
-
فيديو .. إعدام مجموعة من العملاء في غزة على يد المقاومة
-
ترامب: الحرب انتهت والمساعدات بدأت في التدفق إلى القطاع
-
المقاومة تعدم عملاء وخارجين عن القانون في غزة