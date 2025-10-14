ترامب: نتحدث عن إعمار غزة لا عن حل دولة أو دولتين

05:39 ص

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العديد من الأطراف تختلف حول شكل الحل السياسي في المنطقة، بين من يؤيد حل الدولة الواحدة ومن يفضل حل الدولتين. اضافة اعلان





وأوضح ترامب في تصريحات صحفية، أن الحديث الآن يتركز حول إعادة إعمار غزة، وليس حول شكل الحل السياسي، مشيرًا إلى أنه نسّق في السابق مع عدد من الدول بشأن شكل الحكم في القطاع.



وأضاف ترامب أن التوصل إلى اتفاق بشأن غزة جاء في توقيت مثالي.