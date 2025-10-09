ترامب يعلن التوصل لاتفاق على إنهاء الحرب في غزة

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب توقيع إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطته للسلام.

وأكد أن "هذا يعني أنه سيتم إطلاق سراح جميع الرهائن قريبا جدا"، كما أن إسرائيل ستسحب قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم.



وأشار ترامب في منشور على تروث سوشال إلى أنه سيتم التعامل مع جميع الأطراف بشكل عادل، واعتبر هذا الإعلان "يوم عظيم للعالم العربي والإسلامي وإسرائيل وللولايات المتحدة ونشكر الوسطاء من قطر ومصر وتركيا".



من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الوسطاء أعلنوا التوصّل إلى اتفاق على جميع بنود تنفيذ المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، وأشار إلى أن الاتفاق سيؤدي إلى وقف الحرب وإطلاق المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.



من جانبها أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التوصل لاتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزة وانسحاب الاحتلال ودخول المساعدات وتبادل الأسرى.



وأعربت الحركة في بيان لها تقديرها لجهود الوسطاء في قطر ومصر وتركيا وجهود الرئيس ترامب الساعية لوقف الحرب نهائيا.



ودعت حماس الرئيس ترامب والدول الضامنة إلى عدم السماح للاحتلال بالتنصل أو المماطلة في تطبيق الاتفاق.