جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بمقتل ضابط و3 جنود في غزة

وذكر جيش الاحتلال أن الضابط وهو برتبة ملازم قتل في عملية جباليا بقطاع غزة يوم أمس.
