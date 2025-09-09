جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بمقتل ضابط و3 جنود في غزة

09:07 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/745394 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الثلاثاء- بمقتل ضابط و3 جنود في معارك وعمليات للمقاومة بقطاع غزة أمس الاثنين. اضافة اعلان





وذكر جيش الاحتلال أن الضابط وهو برتبة ملازم قتل في عملية جباليا بقطاع غزة يوم أمس.