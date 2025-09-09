الثلاثاء 2025-09-09 10:37 ص
 

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بمقتل ضابط و3 جنود في غزة

الثلاثاء، 09-09-2025 09:07 ص
الوكيل الإخباري-   أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الثلاثاء- بمقتل ضابط و3 جنود في معارك وعمليات للمقاومة بقطاع غزة أمس الاثنين.اضافة اعلان


وذكر جيش الاحتلال أن الضابط وهو برتبة ملازم قتل في عملية جباليا بقطاع غزة يوم أمس.
 
 
