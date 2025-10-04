السبت 2025-10-04 12:13 م
 

جيش الاحتلال يحذّر سكان غزة من العودة إلى الشمال

غزة
 
السبت، 04-10-2025 11:02 ص
الوكيل الإخباري-   قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إن المنطقة الواقعة شمال وادي غزة لا تزال تشكّل "منطقة قتال خطيرة"، محذّرًا السكان من العودة إليها أو الاقتراب من قواته المنتشرة في مختلف مناطق القطاع.اضافة اعلان


وأضاف جيش الاحتلال أن شارع الرشيد الساحلي مفتوح أمام سكان غزة للانتقال باتجاه الجنوب، مؤكّدًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار ما وصفه بـ"تسهيل حركة المدنيين".

وجدّد الجيش الإسرائيلي تحذيراته لسكان القطاع من محاولة العودة إلى شمال غزة أو الاقتراب من مواقع قواته، في ظل استمرار العمليات العسكرية في المنطقة.
 
 
