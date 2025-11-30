حزن يخيم على الوسط الإعلامي برحيل الزميل عبدالرزاق أبو هزيم

ويُعدّ الراحل من الوجوه الإعلامية البارزة، حيث عمل لسنوات طويلة في صحيفة الرأي وتقلّد فيها منصب مدير التحرير، قبل أن ينتقل لاحقًا للعمل في صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.
وكانت نقابة الصحفيين الأردنيين قد نعت الزميل الراحل، كما نعاه عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين الذين استذكروا حضوره المهني وأخلاقه العالية وتفانيه في خدمة المهنة.
وتتقدم الأسرة الصحفية بخالص مشاعر العزاء لذوي الفقيد وزملائه ومحبيه، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
-
