متذللاً .. نتنياهو يطرق باب رئيس الكيان للعفو عنه وإنهاء القضايا ضده

الأحد، 30-11-2025 05:06 م
الوكيل الإخباري-  عقب تقدمه بطلب العفو من الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الدوافع التي شجعته على تلك الخطوة.اضافة اعلان


وقال نتنياهو في كلمة مصورة، اليوم الأحد، إن "إسرائيل تقف أمام تحديات هائلة وبجانبها فرص عظيمة"، معتبرًا أنه "لصدّ التهديدات واغتنام الفرص، هناك حاجة إلى وحدة وطنية".

كما اعتبر أن "استمرار محاكمته يمزق البلاد من الداخل، ويثير خلافات عميقة، ويعمّق الانقسامات".

وقال: "أنا متأكد، مثل كثيرين آخرين، أن إنهاء المحاكمة فورًا سيساهم كثيرًا في خفض التوترات وتعزيز المصالحة الواسعة التي تحتاجها دولتنا بشدة".

إلى ذلك، أشار إلى أنه تردد كثيرًا في اتخاذ قرار طلب العفو، لكنه أوضح أن "ما حدث في الآونة الأخيرة رجّح الكفة". وأضاف أنه بسبب "تشكيلة القضاة التي تنظر في قضيته، طُلب منه الإدلاء بشهادته ثلاث مرات في الأسبوع"، معتبرًا أن هذا المطلب مستحيل، ولا يُفرض على أي مستوطن آخر في إسرائيل.

كذلك، لفت إلى أنه أخذ بعين الاعتبار في قراره النداءات المتكررة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى نظيره الإسرائيلي". وأردف: "لقد دعا ترامب إلى إنهاء المحاكمة فورًا لكي يستطيع، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، دفع المصالح الحيوية المشتركة بين البلدين، ضمن نافذة زمنية قد لا تتكرر".

وختم مشيرًا إلى أنه "لكل هذه الأسباب، قدّم محاموه اليوم طلب عفو إلى الرئيس الإسرائيلي".

علمًا أنه بدون اعتراف المتهم عادة، لا يمكن للرئيس منح العفو إلا إذا توفرت ظروف دراماتيكية استثنائية تحسم قضائيًا.

بالتزامن، أيد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس هذا القرار، داعيًا هرتسوغ إلى الاستجابة له.

في المقابل، انتقد زعيم المعارضة يائير لابيد قرار نتنياهو. وخاطب الرئيس الإسرائيلي قائلًا: "لا يمكنك العفو عن نتنياهو قبل إقراره بالذنب وانسحابه من الحياة السياسية".

وكان مكتب الرئيس الإسرائيلي كشف قبل أسبوعين أن هرتسوغ تلقى رسالة من نظيره الأميركي دونالد ترامب، حثه فيها على النظر في منح عفو لرئيس الوزراء.

كما اعتبر ترامب في رسالته أن القضايا المرفوعة ضد نتنياهو محاكمة سياسية وغير مبررة، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

يذكر أن نتنياهو يواجه 3 قضايا فساد، إحداها تتعلق بتلقيه ما يقارب 700 ألف شيقل (210 آلاف دولار) هدايا من رجال أعمال.

مع ذلك، لم يصدر أي حكم في هذه المحاكمة الطويلة التي بدأت عام 2020، وتوقفت مرارًا خلال عامين من الحرب في غزة، فيما دفع نتنياهو ببراءته، نافيًا ارتكاب أي مخالفات.

