السبت 2025-10-04 04:09 م
 

حصيلة الشهداء في غزة تقفز إلى أكثر من 67 ألفا بعد اكتمال بيانات 720 مفقودا

غزة
 
السبت، 04-10-2025 02:02 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 67,074 شهيدا و169,430 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة أنه تمت إضافة عدد 720 شهيدا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.

وأوضحت أن 66 شهيدا و265 مصابا، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبلغ عدد من وصل إلى المستشفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية من شهداء المساعدات 6، والإصابات 40، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,603، وأكثر من 19,094 مصابا.

كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس 2025 حتى اليوم 13,486 شهيدا و57,389 مصابا.

وأشارت إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
 
 
gnews

