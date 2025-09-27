حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة تقترب من 66 ألفا

وقالت الوزارة، خلال التقرير الإحصائي اليومي، إن 77 شهيدًا، و265 إصابة وصلت مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة.
وأضافت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 18 آذار الماضي، أي منذ استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القطاع، في خرق لإعلان وقف لإطلاق النار، بلغت 13,060 شهيدًا و55,742 إصابة، مشيرة إلى أنه تم إضافة 300 شهيد للإحصائية التراكمية، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.
وتابعت أن 17 شهيدًا و89 مصابًا وصلوا مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة ضمن شهداء "لقمة العيش"، ليرتفع إجمالي شهداء "لقمة العيش" ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,560 شهيدًا، وأكثر من 18,703 إصابات.
-
أخبار متعلقة
-
21 شهيدا بقصف الاحتلال مناطق مختلفة في قطاع غزة فجر السبت
-
شهيد ومصابون من منتظري المساعدات في غزة
-
إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في بيت لحم
-
إعلام إسرائيلي يكشف بنود خطة ترامب في غزة
-
"أطباء بلا حدود" تعلن تعليق عملياتها في مدينة غزة
-
ترامب: أعتقد أن لدينا اتفاقا بشأن غزة
-
نتنياهو: قيام دولة فلسطينية سيكون بمثابة انتحار لإسرائيل
-
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى