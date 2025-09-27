حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة تقترب من 66 ألفا

03:58 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 65,926 شهيدًا و167,783 إصابة منذ 7 تشرين الأول 2023، وفق وزارة الصحة في غزة.





وقالت الوزارة، خلال التقرير الإحصائي اليومي، إن 77 شهيدًا، و265 إصابة وصلت مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة.



وأضافت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 18 آذار الماضي، أي منذ استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القطاع، في خرق لإعلان وقف لإطلاق النار، بلغت 13,060 شهيدًا و55,742 إصابة، مشيرة إلى أنه تم إضافة 300 شهيد للإحصائية التراكمية، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.



وتابعت أن 17 شهيدًا و89 مصابًا وصلوا مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة ضمن شهداء "لقمة العيش"، ليرتفع إجمالي شهداء "لقمة العيش" ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,560 شهيدًا، وأكثر من 18,703 إصابات.