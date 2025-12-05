الجيش الإسرائيلي يكثف قصفه على المناطق الشرقية لقطاع غزة

الوكيل الإخباري- كثّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر الجمعة، قصفها على المناطق الشرقية لقطاع غزة، بعدما أطلقت مروحياتها نيرانا كثيفة داخل ما يسمى "الخط الأصفر" في خان يونس، وقصفت مدفعيا وأطلقت النار شمال شرقي المدينة.

