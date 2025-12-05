الجمعة 2025-12-05 12:13 م

الجيش الإسرائيلي يكثف قصفه على المناطق الشرقية لقطاع غزة

الجمعة، 05-12-2025 10:30 ص

الوكيل الإخباري-   كثّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر الجمعة، قصفها على المناطق الشرقية لقطاع غزة، بعدما أطلقت مروحياتها نيرانا كثيفة داخل ما يسمى "الخط الأصفر" في خان يونس، وقصفت مدفعيا وأطلقت النار شمال شرقي المدينة.

وبحسب ما ذكرت "وفا"، شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات استهدفت أحياءً في مدينة غزة ورفح ومخيم المغازي، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول الماضي.

 
 


