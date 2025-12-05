الجيش الإسرائيلي يكثف قصفه على المناطق الشرقية لقطاع غزة

-
أخبار متعلقة
-
حماس تتوقع عملية اغتيال لبعض قياداتها خارج فلسطين
-
أكسيوس: ترامب يعتزم الإعلان عن دخول عملية السلام في غزة مرحلتها الثانية قبل عيد الميلاد
-
انتقادات حادة لنتنياهو بعد تعيين سكرتيره العسكري على رأس الموساد
-
اعتداءات متكررة من الاحتلال بالضفة الغربية تُسفر عن إصابات وأضرار بالممتلكات
-
توزيع الحلوى في قطاع غزة احتفالاً بمقتل ياسر أبو شباب
-
مستشفى سوروكا ينفي معالجة ياسر أبو شباب قبل تأكيد مقتله
-
إعلام إسرائيلي: مقتل ياسر أبو شباب على يد مسلحين برفح
-
حماس تطالب بإدراج تجريف جثامين الفلسطينيين بغزة لجرائم إسرائيل