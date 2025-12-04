مستشفى سوروكا ينفي معالجة ياسر أبو شباب قبل تأكيد مقتله

05:08 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/756178 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلاً عن مصدر وصفته بالمطلع، أن مقتل ياسر أبو شباب يُعد "تطوراً سيئاً لإسرائيل"، مرجّحة أن يكون قد قُتل على يد أحد أفراد عائلته خلال خلاف داخلي. اضافة اعلان





وأضافت الإذاعة أن التقديرات الأولية تشير إلى أن أبو شباب توفي متأثراً بجراحه في مستشفى سوروكا.



وفي المقابل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مستشفى سوروكا نفيه تلقي أي مصاب يحمل اسم ياسر أبو شباب قبل الإعلان عن مقتله، ما يعكس تضارباً واضحاً في الروايات الإسرائيلية بشأن ظروف مقتله وتفاصيل الساعات الأخيرة من حياته.

تم نسخ الرابط





