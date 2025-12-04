الخميس 2025-12-04 06:49 م

مستشفى سوروكا ينفي معالجة ياسر أبو شباب قبل تأكيد مقتله

مستشفى سوروكا ينفي معالجة ياسر أبو شباب قبل تأكيد مقتله
مستشفى سوروكا ينفي معالجة ياسر أبو شباب قبل تأكيد مقتله
الخميس، 04-12-2025 05:08 م
الوكيل الإخباري-   ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلاً عن مصدر وصفته بالمطلع، أن مقتل ياسر أبو شباب يُعد "تطوراً سيئاً لإسرائيل"، مرجّحة أن يكون قد قُتل على يد أحد أفراد عائلته خلال خلاف داخلي. اضافة اعلان


وأضافت الإذاعة أن التقديرات الأولية تشير إلى أن أبو شباب توفي متأثراً بجراحه في مستشفى سوروكا.

وفي المقابل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مستشفى سوروكا نفيه تلقي أي مصاب يحمل اسم ياسر أبو شباب قبل الإعلان عن مقتله، ما يعكس تضارباً واضحاً في الروايات الإسرائيلية بشأن ظروف مقتله وتفاصيل الساعات الأخيرة من حياته.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للنائب الخلايلة والمهندس الطراونة بالشفاء

أخبار محلية العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للنائب الخلايلة والمهندس الطراونة بالشفاء

بوتين: روسيا لا تعتزم العودة إلى عضوية مجموعة الثماني الدولية

عربي ودولي بوتين: روسيا لا تعتزم العودة إلى عضوية مجموعة الثماني الدولية

القطامين يستقبل السفير الإيطالي لبحث التعاون في قطاع النقل

أخبار محلية إيطاليا تبدي اهتماماً بتوسيع التعاون مع الأردن في مشاريع النقل

63 ألف طالب يتنافسون على البعثات والقروض .. و"التعليم العالي" تحسم موعد الإغلاق

أخبار محلية 63 ألف طالب يتنافسون على البعثات والقروض .. و"التعليم العالي" تحسم موعد الإغلاق

بني مصطفى تفتتح حضانتين جديدتين ممولتين من التنمية الاجتماعية في الأزرق

أخبار محلية بني مصطفى تفتتح حضانتين جديدتين ممولتين من التنمية الاجتماعية في الأزرق

ت

شؤون برلمانية ترجيح الانتهاء من مناقشات الموازنة الأحد المقبل.. والتصويت عليها الخميس

نهج المنار تطلق سلسلة "مشاريع من بلدي" دعماً للتنمية الوطنية وتمكين المجتمع الأردني

أخبار الشركات نهج المنار تطلق سلسلة "مشاريع من بلدي" دعماً للتنمية الوطنية وتمكين المجتمع الأردني

"المالية النيابية"تناقش موازنة المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

شؤون برلمانية "المالية النيابية"تناقش موازنة المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة



 
 





الأكثر مشاهدة