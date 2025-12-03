فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً الخميس - أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن نيتها تنفيذ فصل مبرمج للتيار الكهربائي في محافظتي الكرك ومعان يوم غد الخميس وذلك ضمن خطتها التشغيلية لرفع كفاءة الشبكة وتحسين جودة الخدمة.

الفصل سيبدأ عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً ويستمر حتى الساعة الرابعة عصراً، وسيشمل مناطق المدورة، مزارع البشائر، كتيبة حرس الحدود، مزارع مؤسسة الحق، مركز حدود المدورة، وبئر ماء المدورة.



الشركة أوضحت أن الإجراء يأتي بسبب أعمال تركيب محطة جديدة في المنطقة، مؤكدة أن هذه الأعمال تهدف إلى تعزيز الاعتمادية وتقليل الأعطال وتحسين القدرة الاستيعابية للشبكة الكهربائية في تلك المناطق.



كما دعت الشركة المشتركين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة الانقطاع، مؤكدة حرصها على إنجاز الأعمال في الوقت المحدد واستئناف الخدمة فور الانتهاء من عمليات التركيب.