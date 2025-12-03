فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً الخميس - أسماء

الفصل سيبدأ عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً ويستمر حتى الساعة الرابعة عصراً، وسيشمل مناطق المدورة، مزارع البشائر، كتيبة حرس الحدود، مزارع مؤسسة الحق، مركز حدود المدورة، وبئر ماء المدورة.
الشركة أوضحت أن الإجراء يأتي بسبب أعمال تركيب محطة جديدة في المنطقة، مؤكدة أن هذه الأعمال تهدف إلى تعزيز الاعتمادية وتقليل الأعطال وتحسين القدرة الاستيعابية للشبكة الكهربائية في تلك المناطق.
كما دعت الشركة المشتركين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة الانقطاع، مؤكدة حرصها على إنجاز الأعمال في الوقت المحدد واستئناف الخدمة فور الانتهاء من عمليات التركيب.
وأما الفصل في الكرك فسيجري على مغذي الكرك ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية والنصف ظهراً، وسيؤثر على أجزاء من منطقة المرج، ومستشفى السلام، والمؤسسة العسكرية – المرج، ووزارة الاقتصاد الرقمي، والمدينة الحرفية في الحوية، ومركز الحسن الثقافي، ومبنى الضمان الاجتماعي، إضافة إلى أجزاء من منطقة الثلاجة.
