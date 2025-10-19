حماس تنفي صلتها بأحداث رفح.. "هذه مناطق حمراء"

الوكيل الإخباري- أكدت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، الأحد، التزامها بكل ما تم الاتفاق عليه بما في ذلك وقف إطلاق النار في كافة مناطق غزة.



وذكرت كتائب القسام: "لا علم لنا بأية أحداث او اشتباكات تجري في منطقة رفح".

