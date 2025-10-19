الأحد 2025-10-19 03:35 م
 

حماس تنفي صلتها بأحداث رفح.. "هذه مناطق حمراء"

الأحد، 19-10-2025 03:14 م

الوكيل الإخباري-   أكدت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، الأحد، التزامها بكل ما تم الاتفاق عليه بما في ذلك وقف إطلاق النار في كافة مناطق غزة.

وذكرت كتائب القسام: "لا علم لنا بأية أحداث او اشتباكات تجري في منطقة رفح".

وأوضحت أن "هذه مناطق حمراء تقع تحت سيطرة إسرائيل والاتصال مقطوع بما تبقى من مجموعات لنا هناك منذ عودة الحرب في مارس من العام الجاري".

 
 
ل

3232

54

كتائب القسام

زيت الزيتون

غتغت

