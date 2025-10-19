حماس تنفي صلتها بأحداث رفح.. "هذه مناطق حمراء"

وذكرت كتائب القسام: "لا علم لنا بأية أحداث او اشتباكات تجري في منطقة رفح".
وأوضحت أن "هذه مناطق حمراء تقع تحت سيطرة إسرائيل والاتصال مقطوع بما تبقى من مجموعات لنا هناك منذ عودة الحرب في مارس من العام الجاري".
