وظيفة خفية.. لماذا توجد هذه الخطوط على الزجاج الخلفي للسيارات؟

الوكيل الإخباري- تحتوي السيارات على ميزات كثيرة يعرفها معظم الناس، إلا أن بعض التفاصيل التي تبدو بسيطة تلعب دورًا مهمًا في السلامة، ومنها الخطوط الموجودة على الزجاج الخلفي. فعلى الرغم من أنها قد تبدو مجرد عنصر تصميمي، إلا أنها جزء أساسي من نظام مزيل الضباب.

تعمل هذه الخطوط، وهي أسلاك رفيعة موصلة للكهرباء، على تسخين الزجاج عند تمرير التيار عبرها، مما يزيل الضباب والصقيع بسرعة ويحافظ على وضوح الرؤية في الأجواء الباردة والرطبة. وتعتمد كفاءتها على مقاومة هذه الأسلاك التي تولد حرارة كافية لتبخير الرطوبة والجليد، ما يعزز سلامة القيادة ورؤية السائق للخلف.