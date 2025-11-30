الأحد 2025-11-30 11:51 ص

وظيفة خفية.. لماذا توجد هذه الخطوط على الزجاج الخلفي للسيارات؟

6ع
تعبيرية
الأحد، 30-11-2025 10:52 ص

الوكيل الإخباري-   تحتوي السيارات على ميزات كثيرة يعرفها معظم الناس، إلا أن بعض التفاصيل التي تبدو بسيطة تلعب دورًا مهمًا في السلامة، ومنها الخطوط الموجودة على الزجاج الخلفي. فعلى الرغم من أنها قد تبدو مجرد عنصر تصميمي، إلا أنها جزء أساسي من نظام مزيل الضباب.

اضافة اعلان


تعمل هذه الخطوط، وهي أسلاك رفيعة موصلة للكهرباء، على تسخين الزجاج عند تمرير التيار عبرها، مما يزيل الضباب والصقيع بسرعة ويحافظ على وضوح الرؤية في الأجواء الباردة والرطبة. وتعتمد كفاءتها على مقاومة هذه الأسلاك التي تولد حرارة كافية لتبخير الرطوبة والجليد، ما يعزز سلامة القيادة ورؤية السائق للخلف.

 

البيان 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

صندوق الإئتمان العسكري

أخبار محلية تنويه هام من صندوق الإئتمان العسكري

ت

شؤون برلمانية النائب الهميسات يطالب بعودة التعيينات الحكومية على نظام المخزون

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن يدعو لتفقد وسائل التدفئة والتأكد من سلامتها قبل الاستخدام

الذهب

اقتصاد محلي كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

منظر عام للعاصمة عمّان

اقتصاد محلي "الإحصاءات" تعلن أرقاما جديدة لاحتساب الناتج المحلي الإجمالي بعد إضافة 3.6 مليارات

تو

أخبار محلية وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام: توجه لتدريب وتأهيل القيادات الحكومية

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مداخل بلدة الرام شمال القدس، ومنعت حركة الدخول والخروج من البلدة وإليها. ونقلت وكالة "وفا" عن مصادر محلية أن جنود الاحتلال تمركزوا على جميع الطرق المؤدية إلى البلدة، ومن

فلسطين الاحتلال يغلق مداخل الرام بالقدس

تع

منوعات سيارة تقتحم منزلاً.. ومسنّة تنجو من الموت في الهند (فيديو)



 
 





الأكثر مشاهدة