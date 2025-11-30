وظيفة خفية.. لماذا توجد هذه الخطوط على الزجاج الخلفي للسيارات؟

تعمل هذه الخطوط، وهي أسلاك رفيعة موصلة للكهرباء، على تسخين الزجاج عند تمرير التيار عبرها، مما يزيل الضباب والصقيع بسرعة ويحافظ على وضوح الرؤية في الأجواء الباردة والرطبة. وتعتمد كفاءتها على مقاومة هذه الأسلاك التي تولد حرارة كافية لتبخير الرطوبة والجليد، ما يعزز سلامة القيادة ورؤية السائق للخلف.
