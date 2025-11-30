الأحد 2025-11-30 11:50 ص

استئناف العمل في حقل خور مور العراقي ونقل الغاز لمحطات الكهرباء

قالت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان العراق إن العمليات استؤنفت في حقل خور مور العراقي للغاز، إذ بدأ نقل الغاز إلى محطات الكهرباء في الساعة الثانية صباحا اليوم الأحد (2300 بتوقيت غرينتش مساء الس
قالت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان العراق إن العمليات استؤنفت في حقل خور مور العراقي للغاز، إذ بدأ نقل الغاز إلى محطات الكهرباء في الساعة الثانية صباحا اليوم الأحد (2300 بتوقيت غرينتش مساء السبت).


وقالت شركة دانة غاز التي تشارك في تشغيل الحقل الخميس إن صاروخا أصاب صهريج تخزين في حقل الغاز، مما أدى إلى توقف الإنتاج وانقطاع واسع النطاق للكهرباء.
 
 


