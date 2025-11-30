استئناف العمل في حقل خور مور العراقي ونقل الغاز لمحطات الكهرباء

11:00 ص

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان العراق إن العمليات استؤنفت في حقل خور مور العراقي للغاز، إذ بدأ نقل الغاز إلى محطات الكهرباء في الساعة الثانية صباحا اليوم الأحد (2300 بتوقيت غرينتش مساء السبت). اضافة اعلان





وقالت شركة دانة غاز التي تشارك في تشغيل الحقل الخميس إن صاروخا أصاب صهريج تخزين في حقل الغاز، مما أدى إلى توقف الإنتاج وانقطاع واسع النطاق للكهرباء.

