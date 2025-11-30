الفيضانات تواصل اجتياح العاصمة السريلانكية وارتفاع حصيلة قتلى إعصار ديتواه إلى 159

وقال مركز إدارة الكوارث إن الجزء الشمالي من كولومبو يواجه فيضانات كبيرة، مع استمرار ارتفاع منسوب المياه في نهر كيلاني.
أضاف المركز أن عدد القتلى وصل إلى 159 شخصا، مع فقدان 203 آخرين، بعد أسبوع من الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار ديتواه الذي ابتعد عن سريلانكا السبت.
وقال مسؤول في مركز إدارة الكوارث "على الرغم من أن الإعصار قد تركنا، إلا أن الأمطار الغزيرة عند المنبع تغمر الآن المناطق المنخفضة على طول ضفاف نهر كيلاني".
وأعلن الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي حالة الطوارئ السبت للتعامل مع آثار الإعصار ودعا المجتمع الدولي لتقديم مساعدات.
