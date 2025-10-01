دوي انفجارات قوية في سماء أسدود ورشقة صاروخية من غزة نحو غلاف القطاع

09:03 م

الوكيل الإخباري- أفادت القناة 12 الإسرائيلية بسماع دوي انفجارات قوية في سماء مدينة أسدود شمال غلاف غزة، بالتزامن مع إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.





وأوضحت القناة أن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق عدة قذائف صاروخية من غزة، ويقوم حاليًا بفحص التفاصيل.



وأضافت المصادر أن منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية اعترضت أربعة صواريخ من بين خمسة أُطلقت من القطاع.