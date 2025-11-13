روبيو: متفائلون بإصدار قرار أممي لنشر قوة دولية في غزة

05:32 ص

الوكيل الإخباري- أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن تفاؤله، أن مجلس الأمن الدولي سيصدر قرارا بشأن غزة يدعم نشر قوة أمنية دولية. اضافة اعلان





ونقلت وكالة الأناضول عن روبيو لصحفيين بعد اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا، "إننا نحرز تقدما جيدا في صياغة القرار، ونأمل أن نتخذ إجراء فيه قريبا جدا". مضيفا "أن نشر قوة دولية في القطاع الفلسطيني هو أمر حاسم للسماح بدخول المزيد من المساعدات إليه وتهميش حماس".