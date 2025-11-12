وزير جيش الاحتلال يقترح إغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي

11:05 ص

الوكيل الإخباري- قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، إنه سيقترح على الحكومة إغلاق إذاعة الجيش، واصفا هذه الخطوة بأنها ضرورية للحفاظ على حيادية الجيش وتعزيز ثقة الجمهور به. اضافة اعلان





ومن المتوقع، وفقا لبيان، أن تتوقف الإذاعة عن البث بحلول 1 آذار 2026.



